سفير بولندا بالقاهرة : نقدر دور مصر الدبلوماسي الهام في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكد سفير بولندا بالقاهرة ميهاو موركوتشينسكي تقدير بلاده لدور مصر الدبلوماسي الهام في الجهود الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعمل على دعم الحوار، ومنع المزيد من التصعيد، وتوطيد التعاون الإقليمي وذلك في ضوء الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط والتداعيات بعيدة المدى على الأمن الإقليمي والدولي، مع آثار إنسانية واقتصادية وجيوسياسية بالغة الأهمية.

وثمن السفير البولندي - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء / بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لبلاده والذي يوافق اليوم / الأربعاء / - عاليا دور مصر البناء والمسؤول كوسيط، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فضلا عن ذلك دورها القيادي من خلال منصات مثل جامعة الدول العربية لتنسيق المواقف العربية تجاه التحديات الإقليمية الرئيسة.

وأعرب عن قلقه من أن الوضع الحالي في قطاع غزة والضفة الغربية يعد مصدرا رئيسا لعدم الاستقرار، مما يؤكد الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.. مشيرا إلى أن بولندا اعترفت بدولة فلسطين عام 1988 وهو ما يعكس دعمها الراسخ لحل الدولتين وللجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وأفاد موركوتشينسكي بأن وراسو تعتبر استقرار مصر وانخراطها الفاعل أمرا مهما للأمن الأوروبي، والتجارة الدولية، وإمدادات الطاقة، فضلا عن هذا تكتسب حرية الملاحة عبر البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وقناة السويس أهمية اقتصادية واستراتيجية قصوى بالنسبة لبولندا والاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن مصر تعد شريكا مهما في مكافحة الإرهاب والتطرف؛ إذ تساهم جهودها لتعزيز الأمن في شبه جزيرة سيناء، وتعاونها مع الشركاء الدوليين، في دعم الأمن الإقليمي على نطاق أوسع.

وأوضح أن دور مصر في التعامل مع تحديات الهجرة عبر البحر المتوسط يحظى ​​بتقدير كبير من جانب الدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا ومن ثم فإن استقرار مصر يساعد على الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، ويدعم الجهود الأوسع نطاقا لإدارة التحديات الإنسانية والأمنية في المنطقة.. مشيرا إلى أن مصر تتبوأ مكانة كبيرة بفضل سياستها الخارجية المتوازنة وحفاظها على الحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة.

وعن الحوار السياسي، قال موركوتشينسكي إن العلاقات بين بولندا ومصر تقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادلين؛ وقد شهد التعاون بين البلدين على مر السنين توسعا مطردا، سواء من خلال الاتصالات الثنائية المباشرة أو في إطار العلاقات الأوسع بين الاتحاد الأوروبي ومصر.. موضحا أن قوة هذه الشراكة تجلت بوضوح خلال زيارة وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي للقاهرة في أبريل 2025، حيث وصف العلاقات البولندية المصرية بأنها نموذج يحتذى به.

وأضاف أن مصر وبولندا عقدتا مشاورات سياسية في القاهرة بمشاركة وكيل وزارة الخارجية البولندي روبرت كوبيتسكي ومساعد وزير الخارجية أبو بكر حفني محمود، وقد تركزت المحادثات حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في إطار الأمم المتحدة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما قام نائب وزير الخارجية فويتسيتش زايونتشكوفسكي بزيارة للقاهرة في مايو الماضي أجرى خلالها مباحثات حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة، والاستثمار، والمنتجات الزراعية والغذائية، والنقل، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والتعاون الأكاديمي، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة، وقد شارك المسؤول البولندي في أعمال المنتدى الاقتصادي البولندي-المصري.

وأفاد بأن وزيرة الدولة مالغورزاتا غرومادزكا ناقشت خلال زيارتها للقاهرة في يونيو الماضي مع المسئولين المصريين سبل تعزيز التعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي والفرص الاستثمارية، والتكنولوجيا والخبرات الزراعية، فضلا عن تعزيز التواصل التجاري بين الشركات البولندية والمصرية.. مشيرا إلى أننا نخطط لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة البولندية-المصرية للتعاون الاقتصادي في بولندا خلال العام المقبل.

وأفاد بأن العلاقات بين بولندا ومصر دخلت مرحلة تتسم بحيوية استثنائية وتجلى ذلك بوضوح في زيادة التبادل التجاري، والاستثمارات المتبادلة، والمشاورات الاستراتيجية؛ وسوف نحتفل العام المقبل بالذكرى المئوية التاريخية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والصداقة.. موضحا أنه سيتم تنفيذ العديد من المشاريع المثيرة للاهتمام، التي ستركز على تقديم جوانب متنوعة من الثقافة البولندية وتشمل السينما والموسيقى والأدب.

وأضاف أن السفارة تعمل حاليا على إعداد خطة شاملة بهدف تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين وسوف تبلغ ذروة الاحتفالات المئوية بتنظيم مؤتمر يعقد بالقاهرة في مايو عام 2027 والذي سوف يناقش الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.

كما سيشهد عام 2027 محطة بارزة أخرى، وهي الاحتفال بمرور 90 عاما على انطلاق أول بعثة أثرية بولندية-مصرية في إدفو (عام 1937)، بقيادة البروفيسور الأسطوري كازيميرز ميشالوفسكي الذي نفذ بعثة استكشافية رائدة، لتتطور لتصبح ظاهرة علمية دائمة وذات شهرة عالمية والتي من شأنها ساهمت في إعادة تشكيل مجال علم المصريات على مستوى العالم بشكل جذري ودائم.

وعن التعاون الاقتصادي، قال موركوتشينسكي إن مصر تعد شريكا رئيسا لبولندا في إفريقيا حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية للمرة الأولى حاجز المليار دولار في عام 2025، وقد سجلت مصر مؤخرا فائضا تجاريا بلغ نحو 160 مليون دولار.. مضيفا أن الشركات البولندية تولي اهتماما متواصلا بالاستثمار وبناء شراكات في السوق المصرية؛ ويشمل هذا التعاون قطاعات متنوعة، منها الخدمات السياحية، والوساطة التجارية، والإنتاج الزراعي الغذائي، وصناعة الأثاث، والطاقة الخضراء.

وتابع "إن شركة بادما البولندية تستثمر 70 مليون يورو في صناعة الأثاث في مصر وهناك تعاونا متناميا بين البلدين في مجال الأمن الغذائي الذي يشكل ركيزة هامة للشراكة الاستراتيجية، مما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، فضلا عن المساهمة في تحقيق أمن غذائي أكبر وتعزيز المرونة الاقتصادية، على المستويين الوطني والإقليمي".

وأعرب عن اعتقاده بأنه علي الرغم من مستوى الاهتمام الكبير إلا أن هناك آفاقا واسعة لمزيد من النمو ؛ والأهم من ذلك، أن هذا الزخم لا يقتصر على العلاقات الثنائية فحسب؛ إذ تعمل مصر أيضا على تعميق تعاونها بشكل مطرد مع الاتحاد الأوروبي ككل، وهناك حرص مشترك من جميع الأطراف على تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر.

وعن السياحة، أكد أن التعاون بين البلدين في مجال السياحة يعد تعاونا راسخا ويشهد تطورا مستمرا وتعتبر مصر واحدة من أكثر الوجهات تفضيلا لدى السائحين البولنديين، لا سيما لقضاء العطلات في منتجعات البحر الأحمر، مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.. مشيرا إلى أن السياحة تمثل جسرا مهما بين مصر وبولندا، حيث تسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين، وتعميق التفاهم الثقافي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية.

وأوضح أن أكثر من 25ر1 مليون سائح بولندي زاروا مصر خلال عام 2025 وتشهد خطوط الطيران المباشرة بين بولندا ومصر توسعا مستمرا.. مضيفا أن هناك رحلات منتظمة بين شركة الطيران البولندية (ال أو تي) والقاهرة، فضلا عن تسيير رحلات طيران شارتر إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، كما أن شركة الطيران "ويز اير" أطلقت مؤخرا 10 خطوط مباشرة بين خمسة مطارات بولندية وكل من الغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ مما يسهل الوصول إلى هذه المناطق.

وعن الممرات البحرية، أعرب موركوتشينسكي عن قلق بلاده من المخاطر الأمنية المتزايدة في الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية، ولا سيما مضيق هرمز ومضيق باب المندب التي تعد شرايين حيوية للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وأي اضطراب في حركة الملاحة البحرية فيها تترتب عليه عواقب تتجاوز بكثير حدود المنطقة المعنية.

وأكد أن هذه المخاطر تمثل لبولندا والاتحاد الأوروبي، التحديات الرئيسة في ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأخر عمليات التسليم، وخطر حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة والسلع ويؤكد هذا الوضع ضرورة تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتنويع مسارات النقل والموردين، وتوطيد التعاون الدولي لحماية حرية الملاحة والأمن البحري.