خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

أعرب الإعلامي خالد بيومي عن حزنه للطريقة التي انتهى بها مشوار حسام حسن مع منتخب مصر، عقب رحيله عن القيادة الفنية للفراعنة، مشيدًا بتاريخه وما قدمه للكرة المصرية، سواء لاعبًا أو مدربًا.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه على موقع «إكس»: «حزين على الطريقة التي انتهى بها مشوار حسام حسن، وكل التقدير والاحترام لتاريخه وعطائه وما قدمه للكرة المصرية، لاعبًا ومدربًا».

وأضاف: «لكن حزني الأكبر على موقف محمد صلاح، نجمنا العالمي وقائد منتخب مصر. كنت أتمنى أن يكون تصرفه بحجم مكانته وتاريخه، فكلما عظمت مكانة الإنسان تضاعفت مسؤوليته، وأصبح مطالبًا بقدر أكبر من الحكمة والاحتواء واحترام الرموز».

واختتم بيومي رسالته قائلًا: «أعتقد أن صلاح يحتاج إلى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة لمواقفه، فالقائد الحقيقي لا تُقاس قيمته بإنجازاته فقط، بل أيضًا بطريقة تعامله».