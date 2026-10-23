اللي كان يسجل في الأهلي بيتعمله تمثال.. خالد بيومي عن تراجع الأحمر: ما الذي حدث؟

انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي تراجع الأداء الدفاعي للنادي الأهلي، عقب تعادله أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «زمان، كان اللي يسجل هدفًا في الأهلي يستحق تمثالًا! اليوم، أصبح الوصول إلى شباكه أسهل من الاحتفال بالهدف.. ما الذي حدث يا أهلي؟!».

وجاءت تصريحات بيومي في أعقاب التعادل المثير الذي حققه الأهلي أمام القناة، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف في مباراة واحدة، وهو ما أثار تساؤلات حول مستوى الفريق، خاصة على الصعيد الدفاعي، ومدى حاجته إلى تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي اللقاء مستهدفًا حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز في مواجهة الإياب وتأكيد عبوره إلى الدور التالي، إلى جانب استعادة ثقة جماهيره بعد التعادل أمام القناة، والعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المباراة الأخيرة.