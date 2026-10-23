قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة الرياض
نتنياهو: لن أطلب من ترامب الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران
دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدعية للرزق والفرج وراحة البال
أكبر سعر دولار في البنوك الآن
أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة
الأهلي يقرر مضاعفة العقوبات على اللاعبين طوال الموسم
تذكرة العبور لعصر التكنولوجيا.. شروط التقديم في منحة الرواد الرقميون بالأكاديمية العسكرية
الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى
أنثروبيك تطلق Claude Duet.. وكيل ذكاء اصطناعي يعمل حتى بعد إغلاق حاسوبك
تطوير المرافق والبنية الأساسية.. ركيزة أساسية في نجاح المشروعات التنموية
بوتين: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية
نهب وتخريب 3 آلاف متجر.. السلطات الفرنسية تعتقل 2700 شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللي كان يسجل في الأهلي بيتعمله تمثال.. خالد بيومي عن تراجع الأحمر: ما الذي حدث؟

خالد بيومي
خالد بيومي
محمد بدران

انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي تراجع الأداء الدفاعي للنادي الأهلي، عقب تعادله أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «زمان، كان اللي يسجل هدفًا في الأهلي يستحق تمثالًا! اليوم، أصبح الوصول إلى شباكه أسهل من الاحتفال بالهدف.. ما الذي حدث يا أهلي؟!».

وجاءت تصريحات بيومي في أعقاب التعادل المثير الذي حققه الأهلي أمام القناة، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف في مباراة واحدة، وهو ما أثار تساؤلات حول مستوى الفريق، خاصة على الصعيد الدفاعي، ومدى حاجته إلى تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي اللقاء مستهدفًا حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز في مواجهة الإياب وتأكيد عبوره إلى الدور التالي، إلى جانب استعادة ثقة جماهيره بعد التعادل أمام القناة، والعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المباراة الأخيرة.

الأهلي الدوري المصري الممتاز خسارة الأهلي خالد بيومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

ريهام حمدى

ريهام حمدي تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاعب من نادي نورشيلاند الدنماركي

القنصلية المصرية في الرياض

القنصلية المصرية بالرياض تحذر من عمليات نصب وتؤكد مجانية إجراءات الخروج النهائي للمصريين

مروحيات عسكرية

عطل فني.. طائرة نقل عسكرية سعودية تهبط اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية

وزير الخارجية

تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد