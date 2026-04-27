خالد بيومي: إذا هبط الإسماعيلي لن يعود

وجه خالد بيومي المحلل الرياضي، رسالة بشأن فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، بعد تأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد بيومى عبر حسابه علي إكس: "إذا هبطنا، فلن نعود فنحن نشبه الأندية الجماهيرية السابقة التي هبطت، ولكن الفارق يكمن في أن تلك الأندية تمتلك جماهير فقط، بينما نمتلك نحن تاريخًا وجماهير. فهل هناك من سبيل لإنقاذ هذا الاسم الذي كان يومًا ما مصدرًا للمتعة في كرة القدم محليًا وعربيًا وأفريقيًا؟".

وكان الإسماعيلي خسر من مودرن سبورت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين, الجمعة في الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط بالدوري الممتاز.

ويتذيل الإسماعيلي قاع مرحلة الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.