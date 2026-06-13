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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإبقاء على أعلى درجات الجاهزية والنزول اليومي للشارع عبر حملات "طرق الأبواب" التي تجوب المدن والقرى والنجوع، لدفع العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وحث المواطنين على سرعة استيفاء أوراقهم وفقاً للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتسهيل عملية تقنين الأوضاع وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية حملاتها التوعوية المكثفة لتعريف المواطنين بالمزايا القانونية للتصالح وحمايتهم من التعرض للمساءلة القانونية، حيث تسير جهود التوعية جنباً إلى جنب مع إجراءات صارمة لفرض هيبة الدولة وإعادة الانضباط، والتي تشمل المباشرة في قطع المرافق العامة من كهرباء ومياه عن المنشآت والعقارات المخالفة التي امتنع أصحابها عن إبداء الجدية اللازمة أو التقدم بطلبات التصالح رغم سابق إنذارهم.

وطالب محافظ الشرقية المواطنين من أصحاب المباني المخالفة بضرورة اغتنام هذه الفرصة وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لإنهاء إجراءات التقنين والاستفادة من حزمة التيسيرات التي أتاحتها الدولة، مشدداً على أن المحافظة ماضية بكل حزم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الملتزمين، وذلك تحقيقاً للصالح العام، وتعظيماً لموارد الدولة، وضماناً لإنهاء المظاهر العشوائية بشكل كامل.

الشرقية محافظ الشرقية درجات الجاهزية طرق الأبواب

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