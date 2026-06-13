محافظ الشرقية يوجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري؛ شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية انه شهد حي ثان الزقازيق قيام محمد أبو هاشم رئيس الحي بشن حملة لرفع كافة الإشغالات بنطاق منطقة فلل الجامعة واماكن متفرقة من الحي ، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ههيا تابع أيمن هيكل رئيس المركز مع قسم الإشغالات برئاسة المركز تنفيذ حملة إشغالات لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بنطاق السوق الأسبوعي و بشوارع ( أحمد عرابي - سعد زغلول - عمر ابن الخطاب - شارع بحر مويس الشرقي ) ، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وفي مركز بلبيس قاد اللواء أ. ح أحمد شاكر رئيس المركز على حملة مكبرة شملت الحملة المرور بشوارع ( جمال عبد الناصر - بورسعيد - ميدان المحطة - البحر ) ومداخل ومخارج المدينه، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي منيا القمح تابع أشرف عامر رئيس المركز ، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بشارع ( سعد زغلول ) ومناطق متفرقة بالمدينة ، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.