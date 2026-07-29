الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء أنه قصف الثلاثاء مسجداً في قطاع غزة، متهماً حركة حماس باستخدامه كمنشأة لتخزين السلاح.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس الثلاثاء وقوع الغارة على مسجد المتقين وسط مدينة غزة. وتبعتها كرة لهب ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان فوق خيام قريبة للنازحين.

كما أظهرت فلسطينيين وهم يبتعدون عن المنطقة قبل الغارة، قبل أن يعودوا إلى المكان الذي دمّر بالكامل، محاولين إنقاذ بعض مقتنياتهم من وسط الركام.

وقال الإحتلال في بيان إنه خلال الأسبوع الماضي "هاجم ودمّر عدداً من مستودعات الأسلحة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في وسط وشمال قطاع غزة".

وأضاف "أُقيم أحد المستودعات التي تم تدميرها داخل مسجد في شمال قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه تم توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين قبل تنفيذ الغارة.

غارة إسرائيلية تدمر مسجد المتقين

وأكد المدير العام لوزارة الأوقاف في قطاع غزة أمير أبو العمرين أن الغارة "دمّرت مسجد المتقين بالكامل".

وأضاف لوكالة فرانس برس "الاحتلال الإسرائيلي... يتحدث عن ذرائع وأسباب كاذبة وعن وجود أماكن عسكرية لتبرير هذه الجرائم"، داعياً إلى تدخل عاجل لحماية المساجد ودور العبادة.

وقال شاهد عيان يدعى شحادة بدوي لفرانس برس "كل يوم استهدافات، كل يوم وكل ساعة وكل وقت، يهددوا في كل مكان، سيارات مدنية، يهاجموا أي شيء".