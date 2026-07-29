انضمام مصطفى زيكو وكريم حافظ لمعسكر بيراميدز

انضم الثنائي الدولي مصطفى زيكو وكريم حافظ لمعسكر فريق نادي بيراميدز المقام في مدينة أرضروم التركية بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها الثنائي بعد نهاية مشاركتهما في كأس العالم مع منتخب مصر.

وقدم الثنائي بطولة قوية مع منتخب مصر في كأس العالم بأمريكا وكندا، وقرر الجهاز الفني منحهما راحة إضافية قبل الانضمام لمعسكر الفريق في تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

وحرص زيكو وكريم حافظ على التواجد في استاد جامعة أتاتورك بمدينة أرضروم لمتابعة ودية ألانيا سبور التركي في ثاني المباريات الودية بالمعسكر التركي الممتد حتى يوم 9 أغسطس المقبل.