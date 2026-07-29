بيراميدز يصل ملعب مباراة ألانيا سبور استعدادا لثاني وديات معسكر تركيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى ملعب جامعة أرضروم في تركيا، استعدادًا لخوض ثاني مبارياته الودية خلال معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليًا بمدينة أرضروم، وذلك أمام ألانيا سبور التركي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة ألانيا سبور في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتعد مواجهة ألانيا سبور هي التجربة الودية الثانية لبيراميدز خلال معسكره المقام في تركيا، بعدما استهل الفريق مبارياته التحضيرية بمواجهة بيرسبوليس الإيراني، والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني بهدف دون رد.

ويخوض بيراميدز معسكره تحت قيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، الذي يسعى لاستغلال المباريات الودية في رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتجربة أكبر عدد من العناصر، بالإضافة إلى تطبيق الأفكار والجمل التكتيكية التي يعمل عليها الجهاز الفني قبل بداية الموسم الجديد.

وكان الفريق واصل تدريباته خلال الأيام الماضية بمدينة أرضروم، وسط تركيز من الجهاز الفني على الجوانب البدنية والخططية، إلى جانب معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الودية الأولى أمام بيرسبوليس.

ومن المنتظر أن تمثل مواجهة ألانيا سبور اختبارًا جديدًا للجهاز الفني، خاصة أنها تأتي ضمن برنامج تحضيري يتضمن 4 مباريات ودية خلال المعسكر، بهدف الوصول إلى أفضل تشكيل وقوام أساسي قبل خوض المنافسات الرسمية.

ويستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى 9 أغسطس المقبل، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، على أن يواصل الفريق تدريباته ومبارياته الودية خلال الفترة المقبلة وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.