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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

اعمال رصف شوارع الغربية
اعمال رصف شوارع الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم، والموازي لشريط السكة الحديد، بطول 600 متر وعرض 7 أمتار، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن تطوير شبكة الطرق يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير حركة الأفراد والمركبات، ودعم النشاط الاقتصادي، مشددًا على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير شبكة طرق آمنة وحديثة تدعم خطط التنمية وتلبي احتياجات أهالي الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تحسين رفع كفاءة

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