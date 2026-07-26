5 سيارات جديدة 2026 في السوق المصري.. أسعار ومواصفات وصور

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك J7، وسكودا سوبيرب، وهيونداي إلنترا AD، وتويوتا كورولا، وشيرى اريزو 5 .

جاك J7 موديل 2026

تحصل سيارة جاك J7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 39 ألف جنيه .

سكودا سوبيرب موديل 2026

تنتج سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سكودا سوبيرب موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون جنيه .

هيونداي إلنترا موديل 2026

عزم دوران سيارة هيونداي إلنترا موديل 2026 يصل إلي 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

خزان وقود سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 120 حصان، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026

يبدأ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 في سوق السيارات المصري من مليون و 280 ألف جنيه، ويصل إلي مليون و 630 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .