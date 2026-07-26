أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية

أكد الدكتور الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن قرار تأميم قناة السويس يُعد من أهم القرارات التاريخية في تاريخ الدولة المصرية، لأنه أعاد لمصر السيطرة على أحد أهم أصولها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القناة أصبحت اليوم ركيزة أساسية للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

قناة السويس تختصر زمن الرحلات وتخفض تكاليف الشحن

وأوضح أبو خضرة خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن القناة تختصر مسافات الرحلات البحرية بنسبة تصل إلى 88% مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يساهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل تكاليف الشحن وزيادة عدد الرحلات لشركات الملاحة العالمية.

تطوير القناة عزز مكانتها عالميًا

وأشار إلى أن مشروعات التطوير والازدواج التي شهدتها قناة السويس خلال السنوات الماضية أسهمت في تقليل زمن عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة، وخفض فترات الانتظار بنحو 3 ساعات، إلى جانب رفع القدرة الاستيعابية للقناة.

القناة تستوعب أغلب أنواع السفن

وأضاف أن قناة السويس أصبحت قادرة على استيعاب:

100% من سفن الحاويات.

92% من سفن الصب.

62% من ناقلات النفط.

خدمات جديدة تعزز تنافسية القناة

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس تقدم خدمات متطورة تشمل صيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالميثانول الأخضر والهيدروجين الأخضر، بما يعزز تنافسية القناة عالميًا.

القناة شريان رئيسي للتجارة العالمية

وأوضح أبو خضرة أن قناة السويس يمر عبرها ما بين 12% و15% من التجارة العالمية، وما بين 22% و30% من تجارة الحاويات عالميًا، مؤكدًا أنها تظل أحد أهم الممرات الملاحية التي لا غنى عنها في حركة التجارة الدولية.