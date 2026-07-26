قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضرائب تجري تعديلات تشريعية لدعم سوق الأوراق المالية والحد من الأدواج الضريبي
عصام عبالفتاح لـ صدى البلد: راجع القاهرة بعد 3 أيام وجاهز لـ تطوير الحكام
أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا
الجرام يرتفع 175 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر
إطلاق برنامج الرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. تفاصيل
تقارير: الهلال يرصد 120 مليون دولار لضم لويس دياز ويغريه براتب ضخم
للحفاظ على الرصيد.. تسهيلات لتحويل عداد الكهرباء الكودي
موعد حجز الأراضي المتوسطة بـ 17 مدينة جديدة في مشروع مسكن7
حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن
أول ظهور لميسي بعد نهائي كأس العالم.. فيديو
الأهلي أمام معادلة صعبة.. كيف يحسم أزمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد؟
وقف في الطابور.. مدير الرقابة التموينية يتنكر بالجلباب والشال لكشف المتلاعبين بالخبز المدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس ذكرى الأربعين للقمص بيشوي فوزي

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين للقمص بيشوي فوزي، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالشرابية.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والأب هدية تامر، الوكيل الرعوي للإيبارشيّة البطريركية بالقاهرة، والأب متى عبد المسيح، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من إنجيل القديس لوقا (12 : 1 - 12)، داعيًا الحاضرين إلى تجديد الإيمان بالمسيح القائم من بين الأموات، مؤكدًا أن الموت، بقيامة المسيح، لم يعد نهاية، بل عبورًا إلى لقاء الله.

وركز صاحب الغبطة في عظته حول ثلاث رسائل هامة وهي:

- الموت يكشف الحقيقة أمام الله: الله وحده يعرف أعماق القلب، ويرى كل جهاد ومحبة وأمانة قد تخفى عن أعين الناس، ولذلك فإن رجاء المؤمن قائم على رحمة الله، لا على أحكام البشر.

- الكاهن شاهد للمسيح: تُجسد حياة الكاهن تعبتر اعترافًا يوميًا بالمسيح من خلال خدمته، وتعليمه، ورعايته لشعب الله، فيقود الناس إلى المسيح لا إلى ذاته، فتثمر خدمته كلما ظهر المسيح، واختفى الخادم.

- الروح القدس يُكمّل ما بدأه: فالنعمة الإلهية ترافق الإنسان طوال حياته، والله الذي يبدأ العمل الصالح هو الذي يكمّله، لذلك يُنظر إلى الموت بالإيمان، باعتباره اكتمالًا لمسيرة النعمة، لا انقطاعًا لها.

واختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عظته الروحية، مصليًا إلى المسيح القائم من بين الأموات، لأجل راحة نفس الأب بيشوي، والثقة في رحمة الله، مع التمسك برجاء القيامة، وطلب نعمة الأمانة، حتى يلتقي الجميع بالمسيح في ملكوته الأبدي.

الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الكنيسة الآباء الكهنة الكاهن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. عبر بوابة الأزهر الشريف

ترشيحاتنا

حصى الكلى

حصى الكلى.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

الوالد وابنته

على أنغام المريلة الكحلي.. أب يخطف القلوب برقصة مؤثرة بحفل زفاف ابنته

ممارسة الرياضة

أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال الأيام شديدة الحرارة

بالصور

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد