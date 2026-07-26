ترامب يدعو إلى "الخيار النووي" لتمرير قانون الانتخابات قبل عطلة أغسطس

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، داعيًا إلى اتخاذ ما وصفه بـ"الخيار النووي" لإلغاء آلية التعطيل البرلماني (Filibuster)، بهدف تسريع إقرار قانون "إنقاذ أمريكا" (SAVE America Act) قبل بدء العطلة التشريعية في أغسطس.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، طالب ترامب الجمهوريين بالتخلي عن شرط الحصول على 60 صوتًا اللازم لتجاوز التعطيل البرلماني، معتبرًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لتجاوز اعتراضات الديمقراطيين وتمرير التشريعات التي تمثل أولوية لإدارته.

ويرى ترامب أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن إقراره يجب أن يتم دون تأخير.

ويتضمن التشريع اشتراط تقديم وثائق رسمية تثبت الجنسية الأمريكية كشرط للتسجيل والتصويت في الانتخابات الفيدرالية، إلى جانب فرض قيود على التصويت عبر البريد، بحيث يقتصر على حالات استثنائية مثل المرض أو السفر أو الخدمة العسكرية.

ورغم أن مجلس النواب أقر أجزاءً من المشروع بعد إدراجها ضمن حزم تمويل رئيسية، فإن القانون لا يزال يواجه عقبات في مجلس الشيوخ بقيادة زعيم الأغلبية جون ثون، في ظل عدم توافر الأصوات اللازمة لتمريره وفق القواعد الحالية.

في المقابل، يرفض الديمقراطيون ومعارضو المشروع هذه المقترحات، معتبرين أنها قد تفرض قيودًا إضافية على مشاركة الأقليات وذوي الدخل المحدود في العملية الانتخابية بسبب متطلبات إثبات الجنسية. كما يشكك منتقدون في مبررات القانون، قائلين إنه يستند إلى مزاعم بشأن انتشار تصويت غير المواطنين على نطاق واسع، وهي مزاعم لم تثبتها أدلة قاطعة.