قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضرائب تجري تعديلات تشريعية لدعم سوق الأوراق المالية والحد من الأدواج الضريبي
عصام عبالفتاح لـ صدى البلد: راجع القاهرة بعد 3 أيام وجاهز لـ تطوير الحكام
أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا
الجرام يرتفع 175 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر
إطلاق برنامج الرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. تفاصيل
تقارير: الهلال يرصد 120 مليون دولار لضم لويس دياز ويغريه براتب ضخم
للحفاظ على الرصيد.. تسهيلات لتحويل عداد الكهرباء الكودي
موعد حجز الأراضي المتوسطة بـ 17 مدينة جديدة في مشروع مسكن7
حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن
أول ظهور لميسي بعد نهائي كأس العالم.. فيديو
الأهلي أمام معادلة صعبة.. كيف يحسم أزمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد؟
وقف في الطابور.. مدير الرقابة التموينية يتنكر بالجلباب والشال لكشف المتلاعبين بالخبز المدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدعو إلى "الخيار النووي" لتمرير قانون الانتخابات قبل عطلة أغسطس

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، داعيًا إلى اتخاذ ما وصفه بـ"الخيار النووي" لإلغاء آلية التعطيل البرلماني (Filibuster)، بهدف تسريع إقرار قانون "إنقاذ أمريكا" (SAVE America Act) قبل بدء العطلة التشريعية في أغسطس.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، طالب ترامب الجمهوريين بالتخلي عن شرط الحصول على 60 صوتًا اللازم لتجاوز التعطيل البرلماني، معتبرًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لتجاوز اعتراضات الديمقراطيين وتمرير التشريعات التي تمثل أولوية لإدارته.

ويرى ترامب أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن إقراره يجب أن يتم دون تأخير.

ويتضمن التشريع اشتراط تقديم وثائق رسمية تثبت الجنسية الأمريكية كشرط للتسجيل والتصويت في الانتخابات الفيدرالية، إلى جانب فرض قيود على التصويت عبر البريد، بحيث يقتصر على حالات استثنائية مثل المرض أو السفر أو الخدمة العسكرية.

ورغم أن مجلس النواب أقر أجزاءً من المشروع بعد إدراجها ضمن حزم تمويل رئيسية، فإن القانون لا يزال يواجه عقبات في مجلس الشيوخ بقيادة زعيم الأغلبية جون ثون، في ظل عدم توافر الأصوات اللازمة لتمريره وفق القواعد الحالية.

في المقابل، يرفض الديمقراطيون ومعارضو المشروع هذه المقترحات، معتبرين أنها قد تفرض قيودًا إضافية على مشاركة الأقليات وذوي الدخل المحدود في العملية الانتخابية بسبب متطلبات إثبات الجنسية. كما يشكك منتقدون في مبررات القانون، قائلين إنه يستند إلى مزاعم بشأن انتشار تصويت غير المواطنين على نطاق واسع، وهي مزاعم لم تثبتها أدلة قاطعة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الجمهوري الخيار النووي آلية التعطيل البرلماني قانون إنقاذ أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. عبر بوابة الأزهر الشريف

ترشيحاتنا

برنامج المدارس الامنه

إنقاذ الطفل بالمنيا: تطوير 330 مدرسة ضمن برنامج المدارس الآمنة | شاهد

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

مخالفات جسيمة.. محافظ أسيوط يحيل 8 مسئولين بحي غرب للنيابة العامة

امتحانات الدور الثاني

انتظام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظات

بالصور

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد