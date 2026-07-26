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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع سعر جالون البنزين في أمريكا رغم عدم شن ترامب ضربات جديدة على إيران

البنزين
البنزين
محمد على

ارتفع متوسط ​​سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة بنحو سنت واحد ليصل إلى 4.11 دولار يوم السبت مع استمرار حالة الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

ورغم عدم شن أمريكا المزيد من الضربات على إيران، ارتفعت أسعار البنزين بمقدار 11 سنتًا في الأسبوع الماضي، حيث دفع السائقون الأمريكيون 38% أكثر منذ بداية الحرب في أواخر فبراير.

بلغت أسعار الغاز ذروتها عند 4.56 دولار في أوائل مايو، لكنها انخفضت بعد أن جددت اتفاقية وقف إطلاق النار الأولية بين الولايات المتحدة وإيران، الموقعة في منتصف يونيو، الآمال في استئناف حركة النفط في مضيق هرمز.. إلا أن تجدد القتال أدى إلى تباطؤ حركة الملاحة بشكل كبير، ما قطع إمدادات النفط التي كانت تصل إلى 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

يوم الجمعة، انخفض سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط، بنسبة 4% إلى 96.78 دولارًا، بينما انخفض سعر الخام الأمريكي بنسبة 3% إلى 89.31 دولارًا للبرميل.

كما تم استنزاف مخزونات النفط الخام لتعويض انخفاض تدفقات النفط وارتفاع الأسعار. 

وقد وصل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.

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