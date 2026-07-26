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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة .. إعلامي : الزمالك قدّم مستندات حسمت ملف الرخصة الإفريقية

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام أن مصدرًا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم كشف كواليس حصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية.

وقال، خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة قناة Modern MTI، إن المصدر أكد أن الزمالك أرسل جميع المستندات التي تثبت إنهاء القضايا الصادر فيها أحكام نهائية قبل 31 مارس، وفقًا لاشتراطات الحصول على الرخصة الإفريقية.

وأضاف أن نادي أوليكساندريا الأوكراني خاطب اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، مؤكدًا عدم حصوله على مستحقات صفقة اللاعب سامسون أكينيولا "بيزيرا"، إلا أن الزمالك رد بإرسال صور التحويلات البنكية الخاصة بالمستحقات، سواء للنادي الأوكراني أو للاعب إبراهيما نداي.

وأشار إلى أن العطلة الرسمية للبنوك في مصر حالت دون وصول المبالغ إلى مستحقيها، موضحًا أنه سيتم استلامها في أول يوم عمل للبنوك، وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى الموافقة على ملف الزمالك الخاص بالحصول على الرخصة الإفريقية بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وفجّر أمير هشام مفاجأة، مؤكدًا أن بعض الأشخاص من خارج نادي الزمالك، والمحسوبين عليه، حاولوا تحريض أطراف أخرى من أجل تعطيل إجراءات حصول النادي على الرخصة الإفريقية.

الإعلامي أمير هشام اتحاد الكرة الزمالك الرخصة الإفريقية مستحقاتهم إبراهيما

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