هل يطيح اليوان الصيني بالدولار؟ عادل حمودة يحسم الجدل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة: إن كثيرا من المحللين يطرحون سؤالا مهما وهو هل يمكن استبدال الدولار باليوان الصيني؟.

وأوضح عادل حمودة على فضائية القاهرة الإخبارية: أن الصين بنت خلال السنوات الماضية شبكة واسعة من اتفاقيات المقايدة مع عشرات الدول ولكن هذه الشبكة لم تواجه اختبارا عالميا حقيقيا بل ولم تثبت قدرتها على إدارة أزمة مالية دولية كبرى.

وتابع الكاتب الصحفي: اما الدولار فقد اجتاز هذا الاختبار أكثر من مرة ولهذا فإن كثير من المحللين يرون أن قوة الدولار لا تأتي من حجم الاقتصاد الأمريكي ولا من النفط ولا من القوة العسكرية بل من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التدخل في الأزمات.