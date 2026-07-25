زيلينسكي : روسيا تسعى لاستقدام 30 ألف جندي كوري شمالي للمشاركة في الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تسعى إلى استقدام نحو 30 ألف جندي من كوريا الشمالية للمشاركة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، معتبرًا أن أي تعزيز عسكري من بيونج يانج لموسكو من شأنه أن يزيد من حدة التصعيد ويعقد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن بلاده تتابع عن كثب التعاون العسكري المتنامي بين روسيا وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن كييف ترى في هذا التعاون عاملًا إضافيًا يطيل أمد الحرب ويعزز القدرات العسكرية الروسية.

ويأتي تصريح الرئيس الأوكراني في ظل تنامي التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، الذي شهد خلال الفترة الماضية تطورًا على المستويين السياسي والعسكري. وكانت روسيا وكوريا الشمالية قد وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية تتضمن بندًا للمساعدة العسكرية المتبادلة، فيما أعلنت موسكو وبيونغ يانغ رسميًا تعاونهما في عدد من المجالات الدفاعية.

وسبق أن اتهمت أوكرانيا ودول غربية كوريا الشمالية بإرسال قوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، إلى جانب تقديمها ذخائر وصواريخ لموسكو. وأقرت بيونغ يانغ لاحقًا بإرسال قوات إلى منطقة كورسك الروسية للمساعدة في العمليات العسكرية، في حين أكدت موسكو تعاون البلدين العسكري.

وتقول كييف إن مشاركة قوات كورية شمالية في الحرب تمثل توسعًا في نطاق الدعم الخارجي الذي تحصل عليه روسيا، بينما ترى موسكو أن التعاون مع بيونغ يانغ يندرج ضمن علاقات ثنائية مشروعة ولا يستهدف دولًا ثالثة.

ويثير رقم 30 ألف جندي الذي ذكره زيلينسكي تساؤلات بشأن حجم أي انتشار محتمل للقوات الكورية الشمالية، خصوصًا أن تقديرات سابقة بشأن عدد القوات التي أرسلتها بيونغ يانغ إلى روسيا تفاوتت بشكل كبير، وفق اختلاف المصادر والفترات الزمنية التي تناولتها.

ولم يتضح، وفق المعلومات المتاحة، ما إذا كان الرقم الذي تحدث عنه الرئيس الأوكراني يشير إلى قوات جديدة تعتزم كوريا الشمالية إرسالها، أم إلى إجمالي محتمل للقوات التي قد تشارك في العمليات خلال مرحلة لاحقة.