الحساب الرسمي للزمالك يحتفل بالرخصة الإفريقية برسالة ساخرة

أثار الحساب الرسمي لتطبيق نادي الزمالك تفاعلًا واسعًا بعدما نشر رسالة مقتضبة عقب حصول النادي على الرخصة الإفريقية التي تتيح له المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، جاء فيها: "أنا تمام.. إنت إيه الأخبار؟"، في إشارة اعتبرها كثيرون تحمل طابعًا ساخرًا واحتفاليًا بالإنجاز.

الزمالك

وجاءت الرسالة بعد إعلان اعتماد حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية، عقب استيفاء متطلبات المشاركة القارية، ليضمن الفريق الظهور في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.

وتداولت جماهير الزمالك المنشور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير مع العبارة التي لاقت انتشارًا سريعًا، خاصة بعد انتهاء أزمة الرخصة الإفريقية واعتماد مشاركة الفريق في البطولة القارية.