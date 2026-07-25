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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حظر الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بأسواق ديانا بالقاهرة

حرابي
حرابي
حنان توفيق

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإتخاد كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجى والحياة البرية، شنت الوزارة من خلال قطاع حماية الطبيعة حملة مكبرة على أسواق ديانا بالقاهرة لضبط كافة أشكال الممارسات غير المشروعة فى الكائنات البرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحملة أسفرت عن ضبط  ١٠ حرابى وعدد من السلاحف البرية التى بتم تداولها فى الأسواق بالمخالفةً للقوانين والاشتراطات البيئية ، وقد تم التحفظ على الكائنات المضبوطة و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص يُعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا للمادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو إمساك أو عرض أو حيازة أو بيع الطيور والحيوانات البرية بأي شكل.

وتهيب د. منال عوض بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن كافة أشكال الممارسات غير المشروعة فى الحياة البرية سواء الإتجار بها وتداولها فى الأسواق أو بحيازتها من قبل بعض المواطنين ، مما يدعم المسئولية المجتمعية للمواطن تجاه الكائنات البرية ويساهم فى دعم جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجى وضمان بقاءها للإجيال القادمة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة حملة موسعة التنوع البيولوجى

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