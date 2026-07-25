قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام خليل: مواجهة الأفكار المتطرفة تتطلب وعيًا مجتمعيًا.. والشباب خط الدفاع الأول
الجيش السوداني يعلن التقدم بمحور أم سيالة وإلحاق خسائر كبيرة بالدعم السريع
بلومبيرج: جفاف يهدد حقول الأرز في آسيا…وظاهرة «إل نينيو» تعمق أزمة المزارعين
اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟
أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية
سليمان وهدان: مصر كشفت حقيقة الإخوان.. وتوعية الشباب ضرورة لمنع تكرار التجربة
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة
اشتباكات في بعبدة بريف جبلة.. مقتل عنصر من الأمن الداخلي ومسلحين وسط عملية لملاحقة مطلوبين
بدون تغيير.. سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي..الآن
عزة مصطفى: ذكرى وقفة الإخوان في تل أبيب تعيد الجدل حول مواقف الجماعة
تعزيزات عسكرية إسرائيلية وحملات تفتيش واعتقال موسعة وسط تصعيد بالضفة الغربية
بعد مد المهلة للمستأجرين .. من لهم أولوية الحصول على شقق من الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أدّى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، صلاة الجنازة وقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد محمد أحمد من العاملين بالإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ وذلك بمسقط رأس بعزبة الدولاء بمركز ومدينة الزقازيق، في حضور محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المراكز واهالي القرية.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أكد محافظ الشرقية أن الفقيد كان نموذجًا مشرفًا في العطاء والالتزام، ومشهودًا له بحسن الخلق والسيرة الطيبة، حيث أفنى سنوات من عمره في تأدية عمله بإخلاص وتفانٍ، وترك أثرًا طيبًا وعلاقات إنسانية متميزة بين الجميع، بما عُرف عنه من دماثة الخلق وحب الخير، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

ومن جانبها، توجهت أسرة الفقيد بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على حضوره وتقديم واجب العزاء، مثمنةً هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ومشاركته لهم مشاعر الحزن والمواساة في مصابهم الأليم.

الشرقية محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة الزقازيق بمركز ومدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع بشكتاش خلال ساعات

الأهلي

مهيب عبد الهادي: الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بعد قرارات تطوير الكرة المصرية

منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا

مصر تهزم تونس 3-0 وتواصل التقدم في بطولة أفريقيا لناشئات الطائرة

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد