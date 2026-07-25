محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

أدّى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، صلاة الجنازة وقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد محمد أحمد من العاملين بالإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ وذلك بمسقط رأس بعزبة الدولاء بمركز ومدينة الزقازيق، في حضور محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المراكز واهالي القرية.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أكد محافظ الشرقية أن الفقيد كان نموذجًا مشرفًا في العطاء والالتزام، ومشهودًا له بحسن الخلق والسيرة الطيبة، حيث أفنى سنوات من عمره في تأدية عمله بإخلاص وتفانٍ، وترك أثرًا طيبًا وعلاقات إنسانية متميزة بين الجميع، بما عُرف عنه من دماثة الخلق وحب الخير، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

ومن جانبها، توجهت أسرة الفقيد بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على حضوره وتقديم واجب العزاء، مثمنةً هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ومشاركته لهم مشاعر الحزن والمواساة في مصابهم الأليم.