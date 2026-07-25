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أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية

تويوتا هايلاندر 2026
تويوتا هايلاندر 2026
صبري طلبه

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال هايلاندر 2026، التي تقدم في السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات، مع تصميم رياضي ينتمي إلى فئة الـ SUV.

أبعاد تويوتا هايلاندر 2026

ترتكز السيارة تويوتا هايلاندر 2026 على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة نحو 1,930 كجم، بينما يبلغ طولها 4,950 مم، ويصل عرض السيارة إلى 1,930 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,730 مم.

تويوتا هايلاندر 2026 

أداء تويوتا هايلاندر 2026

تزود تويوتا هايلاندر 2026 بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويعمل ضمن نظام هجين HEV يجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير .E-CVT

وتبلغ القوة الإجمالية لنظام تويوتا هايلاندر 2026 نحو 240 حصانًا، بينما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 20.7 كيلومتر لكل لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 65 لترًا، مع إمكانية الاختيار بين نظام الدفع الأمامي أو الدفع الكلي بحسب الفئة.

تجهيزات تويوتا هايلاندر 2026

تقدم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات، إذ يأتي مقعد السائق مزودًا بخاصية التعديل الكهربائي، إلى جانب عجلة قيادة مكسوة بالجلد الصناعي وتدعم التحكم في العديد من وظائف السيارة، مكيف هواء أوتوماتيكي.

كما تتوفر شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات في بعض الفئات مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، بالإضافة إلى نظام صوتي يتكون من 6 سماعات.
 

تويوتا هايلاندر 2026 

أما الفئات الأعلى تجهيزًا، فتحصل على شاشة أكبر بقياس 12.3 بوصة مع استمرار دعم آبل كاربلاي اللاسلكي، إلى جانب نظام صوتي من JBL يضم 11 سماعة، وتشمل التجهيزات أيضًا شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السوق السعودية

تبدأ أسعار السيارة تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية من 151,455 ريالا، بينما يصل سعر الفئة المتوسطة إلى نحو 168,360 ريالا، في حين يبلغ سعر أعلى الفئات حوالي 207,460 ريالا.

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