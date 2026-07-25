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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التفجيرات جنوب لبنان.. وتحليق المسيّرات فوق بيروت

دفاع المدني اللبناني،
دفاع المدني اللبناني،
أ ش أ

باشرت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بمؤازرة الجيش اللبناني، أعمالها الميدانية في بلدة زوطر الغربية، حيث تمكنت من انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفيات المنطقة.

كما عززت الفرق، بمساندة عناصر من المراكز المجاورة، إجراءات السلامة العامة وقدمت المساعدة للأهالي العائدين إلى منازلهم لتفقّدها وتسهيل حركتهم.

ميدانياً، واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها، فنفذت عملية تفجير على دفعتين في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، كما أقدمت على تفجير مشروع المياه في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، ما أدى إلى تدمير المنشأة.

وفي الأجواء، واصل الطيران المسيّر الإسرائيلي تحليقه فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري في المناطق الجنوبية.

البحث والإنقاذ لدفاع المدني اللبناني الجيش اللبناني

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