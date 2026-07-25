عصام خليل: مواجهة الأفكار المتطرفة تتطلب وعيًا مجتمعيًا.. والشباب خط الدفاع الأول

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان تواصل محاولات التأثير عبر وسائل وأساليب مختلفة، من بينها المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مواجهة انتشار الأفكار المتطرفة تتطلب استمرار جهود التوعية وتعزيز الوعي الوطني لدى مختلف فئات المجتمع.

رفع الوعي بخطورة الفكر المتطرف

وأوضح خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 والمذاع عبر قناة الحياة أن رفع الوعي بخطورة الفكر المتطرف وأساليب انتشاره يمثل ضرورة للحفاظ على تماسك المجتمع وحماية الشباب من محاولات التأثير أو استغلال المنصات الحديثة في نشر أفكار تستهدف زعزعة الاستقرار.

فترة حكم الجماعة

وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أهمية تذكير الأجيال الجديدة بالأحداث التي مرت بها مصر خلال فترة حكم الجماعة، وما شهدته البلاد من استهداف لمؤسسات الدولة وأعمال عنف، مؤكدًا أن استحضار هذه التجارب يسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة والحفاظ على استقرار الدولة.