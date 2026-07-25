برلماني: وقفة الإخوان في تل أبيب كشفت حقيقة الجماعة ومواقفها العدائية تجاه مصر

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن ذكرى الوقفة التي نظمتها جماعة الإخوان في تل أبيب تمثل محطة مهمة، قائلًا إنها كشفت طبيعة تحركات الجماعة ومواقفها تجاه الدولة المصرية.

توجهات الجماعة وعلاقاتها الخارجية

وأوضح وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية الحياة، أن ظهور عناصر من الجماعة في تلك الوقفة اعتبره دليلًا على ما وصفه بتناقض مواقفها، مشيرًا إلى أن الواقعة شكلت، بحسب تعبيره، لحظة كشفت عن توجهات الجماعة وعلاقاتها الخارجية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن جماعة الإخوان اتبعت، وفق رؤيته، أسلوبًا قائمًا على تغيير الخطاب والتلون السياسي، معتبرًا أن ممارساتها خلال السنوات الماضية أثبتت عدم ارتباطها بالمصلحة الوطنية وسعيها إلى التأثير على استقرار الدولة.

إدراك الرأي العام لطبيعة التحركات

وأشار إلى أن مواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات التحريض تتطلب رفع الوعي المجتمعي، مؤكدًا أهمية إدراك الرأي العام لطبيعة التحركات التي تستهدف زعزعة الاستقرار، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها.