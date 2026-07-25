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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نتيجة خلاف على أولوية التموين.. التعدي على شخص وأخيه بالمنوفية

المشاجرة
المشاجرة

شهد مركز اشمون مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلاف على أولوية التفويل بأحد البنزينات التابعة لدائرة المركز.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوصول شابين مصابين للمستشفى تحت الملاحظة نتيجة إصابتهم في مشاجرة في أحد البنزيمات بالمركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن المشاجرة بين أحد الأشخاص وشقيقين في أحد البنزيمات نتيجة خلاف على أولوية التموين، وبعدها تدخل الناس وتم فض الاشتباك 

إلا أن أحد الأطراف ترصد لآخر ومعه مجموعة من الأشخاص وتم المشاجرة معهم وتم إصابة شقيقين في المشاجرة وتم نقلهم تحت الملاحظة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية مشاجرة اشمون خلافات

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