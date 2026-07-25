ملايين الدولارات ضد الخبرات.. صراع الصفقات يشتعل بين برشلونة وريال مدريد

يتصارع قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، على جلب أبرز الأسماء المتواجدة في الدوريات الأوروبية الكبرى استعدادًا للموسم الجديد.

وكان ريال مدريد قد فشل في تحقيق أي بطولة الموسم الماضي بعدما ودع دوري أبطال أوروبا وخسر لقبي الدوري الدوري الإسباني وكأس إسبانيا لصالح غريمه التقليدي برشلونة وريال سوسيداد.

ونجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي متفوقًا على ريال مدريد.

وبالنظر إلى الصفقات يصبح فريق برشلونة هو الأعلى تضحية مالية حتى الآن عن ريال مدريد الذي خسر البطولات الموسم الماضي.

صفقات برشلونة

وتعاقد فريق برشلونة مع اللاعب الشاب أنتوني جوردون 25 عامًا قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

وتعاقد مع الألماني كريم أديمي 24 عامًا قادمًا من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو.

صفقات ريال مدريد

على الجانب الآخر، تعاقد فريق ريال مدريد حتى الآن مع 4 صفقات مع مؤشرات زيادة هذا العديد خلال الأيام المقبلة.

وتعاقد فريق ريال مدريد مع مارك كوكوريلا 27 عامًا قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو.

وتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس العمر 30 عامًا قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو وضم الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع فريق ليفربول الإنجليزي والبرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.