قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأطباء يناقشون تطوير التعليم الطبي وتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة الصحية
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس
العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
تفوق واضح للفتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2026
ماشي عكس.. القبض على سائق توك توك في القطامية
بولندا تحقق في تحذيرات بيلاروسية بشأن هجوم إرهابي محتمل
بحضور مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.. سفارة مصر في بغداد تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو | صور
وزير الدفاع الإيطالي يعرض منصبا استشاريا على نظيره الأوكراني المُقال
اتفاقية تجارة حرة كندية إكوادورية لإعفاء 99.6% من الصادرات من الرسوم الجمركية
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
عاجل.. كاف يخطر الزمالك بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا رسميا
مفاجأة بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملايين الدولارات ضد الخبرات.. صراع الصفقات يشتعل بين برشلونة وريال مدريد

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
مجدي سلامة

يتصارع قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، على جلب أبرز الأسماء المتواجدة في الدوريات الأوروبية الكبرى استعدادًا للموسم الجديد.

وكان ريال مدريد قد فشل في تحقيق أي بطولة الموسم الماضي بعدما ودع دوري أبطال أوروبا وخسر لقبي الدوري الدوري الإسباني وكأس إسبانيا لصالح غريمه التقليدي برشلونة وريال سوسيداد.

ونجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي متفوقًا على ريال مدريد.

وبالنظر إلى الصفقات يصبح فريق برشلونة هو الأعلى تضحية مالية حتى الآن عن ريال مدريد الذي خسر البطولات الموسم الماضي.

صفقات برشلونة

وتعاقد فريق برشلونة مع اللاعب الشاب أنتوني جوردون 25 عامًا  قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

وتعاقد مع الألماني كريم أديمي 24 عامًا  قادمًا من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو.

صفقات ريال مدريد

على الجانب الآخر، تعاقد فريق ريال مدريد حتى الآن مع 4 صفقات مع مؤشرات زيادة هذا العديد خلال الأيام المقبلة.

وتعاقد فريق ريال مدريد مع مارك كوكوريلا  27 عامًا  قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو.

وتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس العمر 30 عامًا  قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو وضم الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع فريق ليفربول الإنجليزي والبرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

ريال مدريد برشلونة ريال مدريد وبرشلونة قطبي كرة القدم الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

جنينة حيوانات الجيزة

بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

طالبات الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية.. حبيبة جعبوبة الأولى على القسم العلمي بنسبة 99.38%

وزارة الأوقاف

في اليوم العالمي للوقاية من الغرق.. الأوقاف: حفظ النفس مقصد شرعي

الإفتاء تنعي الفقيد

غرس قيم الاعتدال في طلابه.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور فتحي الزغبي

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد