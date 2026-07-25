قطر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الضفة الغربية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه يعد امتدادا للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان لها اليوم / السبت / أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن هذه الجرائم تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وطالبتها بالوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات المتصاعدة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.