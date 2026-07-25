وزير الاستثمار: شراكة مع موانئ دبي العالمية لتعزيز نفاذ صادرات مصر إلى أسواق أفريقيا

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تعمل على توحيد جهود منظومة التجارة الخارجية وربط المنتجات المصرية بالشبكات اللوجستية العالمية، بما يسهم في خفض تكلفة وصول الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى إطلاق شراكة عملية مع مجموعة موانئ دبي العالمية لدعم توسع الصادرات المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع وفد مجموعة موانئ دبي العالمية برئاسة محمد شهاب، المدير التنفيذي للمجموعة في مصر وبلاد الشام، وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، ورؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لبحث آليات الاستفادة من شبكة المجموعة اللوجستية العالمية في دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ خطة عمل مشتركة مع المجموعة لربط المجالس التصديرية بالخدمات اللوجستية وفق احتياجات كل قطاع، وفتح مسارات تجارية جديدة أمام السلع المصرية، مؤكدًا أن تعزيز التكامل بين الجهات التابعة للوزارة والمجالس التصديرية يرفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية ويواكب متطلبات الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد محمد شهاب أن شبكة موانئ دبي العالمية وخدماتها اللوجستية المتكاملة توفر فرصًا واعدة لدعم توسع الصادرات المصرية، خاصة في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا لاستثمارات المجموعة، وأن تطوير ميناء السخنة والمنطقة اللوجستية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية متخصصة بين المجموعة والمجالس التصديرية لوضع آليات تنفيذية تسهم في تيسير حركة الصادرات المصرية، وخفض تكاليف النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.