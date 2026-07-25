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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من التلميذ إلى البطل.. كيف تفوق لامين يامال على ميسي في سباق الألقاب بعمر 19 عاما؟

لامين يامال وميسي
لامين يامال وميسي
أمينة الدسوقي

لم يكن نهائي كأس العالم 2026 مجرد مباراة لحسم اللقب، بل كان لحظة فارقة في تاريخ كرة القدم، جمعت بين أسطورة صنعت المجد على مدار عقدين، وموهبة شابة تبدو مستعدة لكتابة فصل جديد من اللعبة.

ليونيل ميسي يعيش واحدة من آخر محطاته المونديالية

 ففي المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد على الأرجنتين، خطف لامين يامال الأضواء، بينما كان ليونيل ميسي يعيش واحدة من آخر محطاته المونديالية.

نهائي كأس العالم..لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا لمواجهة الأرجنتين

نهائي حمل رمزية انتقال الشعلة

شهد النهائي صداما استثنائيا بين جيلين؛ ميسي، صاحب المسيرة الأسطورية والألقاب التي لا تُحصى، ويامال، النجم الإسباني الذي لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره.

 ولم يكن تتويج إسبانيا بكأس العالم مجرد إنجاز جماعي، بل إعلانًا عن ميلاد قائد جديد لكرة القدم العالمية، بعدما نجح يامال في قيادة "لا روخا" إلى منصة التتويج أمام بطل العالم السابق.

تفوق مبكر في سباق الألقاب

المقارنة بين النجمين عند السن نفسها تكشف أرقامًا لافتة فعندما بلغ ليونيل ميسي 19 عامًا، كان قد حصد أربعة ألقاب فقط مع برشلونة، تمثلت في لقبين للدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، دون أن يحقق أي بطولة مع المنتخب الأرجنتيني الأول.

نهائي المونديال.. ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام إسبانيا

أما لامين يامال، فقد رفع رصيده إلى ثمانية ألقاب قبل بلوغه عامه العشرين، بعدما توج بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، إلى جانب لقبين كبيرين مع المنتخب الإسباني هما كأس أمم أوروبا وكأس العالم.

الأرقام تمنح الأفضلية لكن التاريخ لم يُحسم

ورغم التفوق العددي المبكر ليامال، فإن الطريق لا يزال طويلًا قبل مقارنته بالإرث التاريخي لميسي، الذي أنهى مسيرته بحصيلة استثنائية بلغت 46 لقبًا، بينها أربعة ألقاب مع المنتخب الأرجنتيني الأول، إضافة إلى كأس العالم للشباب والميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية.

ميسي - يامال

ويبقى السؤال الذي يشغل عشاق كرة القدم هل يكون لامين يامال قادرًا على تحويل انطلاقته المذهلة إلى مسيرة تضاهي أسطورة ميسي، أم أن الأرقام المبكرة ستظل مجرد بداية لقصة لم تكتمل فصولها بعد؟

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