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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح إلى بشكتاش.. اتفاق كامل على البنود الشخصية

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات نيكولا شيرا عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا اقترابه من الانتقال إلى صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح شيرا أن إدارة بشكتاش توصلت إلى اتفاق مع محمد صلاح ووكيل أعماله بشأن البنود الشخصية للعقد، ليصبح اللاعب قريبًا من خوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعد نهاية مشواره مع ليفربول.

وأشار إلى أن العقد المنتظر سيمتد لموسم واحد، مع وجود بند يمنح الطرفين أحقية التمديد لموسم إضافي حتى صيف 2028، فيما سيحصل قائد منتخب مصر على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن المدير الفني لبشكتاش، فينتشينزو إيتاليانو، لعب دورًا بارزًا في إقناع صلاح بالمشروع الرياضي للنادي، بعدما أجرى معه عدة اتصالات خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأكد شيرا أن إدارة بشكتاش تعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات النهائية الخاصة بالصفقة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمام محمد صلاح خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة.

وكان محمد صلاح قد أسدل الستار على مسيرته مع ليفربول عقب تسعة مواسم حافلة، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلى جانب أرقام قياسية جعلته أحد أبرز نجوم النادي الإنجليزي عبر تاريخه.

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