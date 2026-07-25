درع الدوري يزين قدم بيزيرا اليسرى.. تخليدًا لبطولة الزمالك

أثار البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاعلًا واسعًا بين جماهير القلعة البيضاء بعدما كشف عن وشم جديد على قدمه يحمل تصميم درع الدوري المصري، احتفالًا بتتويج الفريق باللقب في الموسم الماضي.

ونشر بيزيرا صورًا للوشم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة عكست ارتباطه بالإنجاز الذي حققه مع الزمالك، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي يعيشها داخل النادي الأبيض.

وحظيت خطوة اللاعب البرازيلي بإشادة واسعة من جماهير الزمالك، التي اعتبرت الوشم رسالة وفاء وانتماء للنادي، خاصة أنه اختار تخليد لحظة التتويج على جسده، في مشهد يعكس حجم ارتباطه بالفريق وجماهيره.

ويُعد التتويج بلقب الدوري المصري من أبرز محطات بيزيرا منذ انضمامه إلى الزمالك، حيث لعب دورًا مؤثرًا في مشوار الفريق نحو حصد البطولة، وشارك في احتفالات التتويج مع الجماهير داخل استاد القاهرة عقب المباراة الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويواصل خوان بيزيرا قضاء فترة الإعداد للموسم الجديد، وسط آمال جماهير الزمالك في أن يقود الفريق لمزيد من البطولات، بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ ارتدائه القميص الأبيض.