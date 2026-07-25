أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 25 يوليو.. والدولار بـ 51.42 جنيها



شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2026، وذلك في السوق الرسمية، مع استمرار ثبات أسعار الصرف منذ آخر يوم عمل بالبنوك قبل بدء عطلة القطاع المصرفي.



وسجل الدولار الأمريكي 51.28 جنيهًا للشراء و51.42 جنيهًا للبيع، ليواصل التحرك عند مستوياته الأخيرة دون تغيير.



وبلغ سعر اليورو نحو 58.47 جنيهًا للشراء و58.64 جنيهًا للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 68.55 جنيهًا للشراء و68.76 جنيهًا للبيع.



وسجل الدولار الكندي 36.36 جنيهًا للشراء و36.46 جنيهًا للبيع، بينما بلغ الدولار الأسترالي 35.85 جنيهًا للشراء و35.95 جنيهًا للبيع.



وفي العملات الأوروبية الأخرى، سجل الكرون الدنماركي 8.72 جنيهًا للشراء و8.84 جنيهًا للبيع، فيما بلغ الكرون النرويجي 5.33 جنيهًا للشراء و5.35 جنيهًا للبيع، وسجل الكرون السويدي 5.27 جنيهًا للشراء و5.29 جنيهًا للبيع.



أما العملات الآسيوية، فقد سجل سعر الـ100 ين ياباني 31.45 جنيهًا للشراء و31.54 جنيهًا للبيع، فيما بلغ اليوان الصيني 7.57 جنيهًا للشراء و7.59 جنيهًا للبيع.



ويأتي استقرار أسعار العملات الأجنبية بالتزامن مع استمرار عطلة البنوك، في ظل هدوء حركة التداول بالسوق الرسمية وترقب المتعاملين لاستئناف العمل المصرفي خلال الأسبوع الجديد.