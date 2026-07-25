دون تغيير.. سعر الذهب الآن

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات صباح اليوم السبت 25-7-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب ثباتا من دون تحريك بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وقبل انتهاء تداولات أمس الجمعة صعد سعر جرام الذهب بقيمة 25 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5990 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6845 جنيها للشراء و 6788 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6275 جنيها للشراء و 6222 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5990 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5134 جنيها للشراء و 5091 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.92 ألف جنيه للشراء و 47.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4077 دولارا للشراء و 4076 دولارا للبيع.