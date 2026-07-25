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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كواليس ساعتين في حضرة التاريخ.. كيف انطبعت قلعة صلاح الدين في ذاكرة رئيس الجبل الأسود؟

الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش
الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش
أ ش أ

شهدت الجولة الأثرية للرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينجرو)، والسيدة قرينته، بمرافقة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة تفاصيل واهتماماً لافتاً.

جاءت الجولة  على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، حيث قاما بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، شملت جامع وضريح محمد علي باشا، ومتحف قصر الجوهرة.

القيمة التاريخية والأثرية والمعمارية لمكونات القلعة

وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشناوي المشرف على منطقة آثار القلعة، حيث اصطحب الوفد في جولة استعرض خلالها القيمة التاريخية والأثرية والمعمارية لمكونات القلعة، بالإضافة إلى زيارة جامع وضريح محمد علي باشا، حيث أشاد رئيس جمهورية الجبل الأسود بروعة تصميمه المعماري وما يتميز به من زخارف رخامية بديعة وقباب شاهقة، معرباً عن تقديره للقيمة التاريخية والفنية التي يمثلها الجامع باعتباره أحد أبرز نماذج العمارة الإسلامية في مصر.

كما توقف عند البانوراما بالقلعة، والتي توفر إطلالة متميزة على القاهرة التاريخية، وأعرب عن إعجابه بالمشهد الذي يجسد تلاقي التاريخ العريق مع الامتداد العمراني للمدينة.

وشملت الجولة أيضاً زيارة متحف قصر الجوهرة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل حول تاريخ القصر، الذي يُعد أحد أهم قصور محمد علي باشا وأحد مقار إقامته الرسمية، وأبدى اهتماماً بما يشهده من أعمال للحفاظ عليه وإبرازه كأحد المقاصد الأثرية والثقافية المهمة.

كما شهدت الزيارة اهتماماً كبيراً من رئيس الجبل الأسود والوفد المرافق له بالتراث الإسلامي الذي تزخر به القلعة، حيث تجاوزت مدة الجولة الزمن المقرر لها، لتستمر قرابة الساعة ونصف.

وفي ختام الجولة، أعرب رئيس جمهورية الجبل الأسود عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الحفاظ على مواقعها الأثرية والتراثية، وصون هذا الإرث الحضاري الإنساني وإتاحته للزائرين من مختلف أنحاء العالم.

قلعة صلاح الدين الأيوبي ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود

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