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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يطلق النار على سفينة حاولت خرق حصار الموانئ الإيرانية

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
محمود نوفل

نقلت وكالة "فرانس برس" عن الجيش الأمريكي القول بأنه تم أطلاق النار على ناقلة كانت تحاول الإفلات من حصار الموانئ الإيرانية

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ذكرت في وقت سابق ، أن قواتها أعادت توجيه 12 سفينة تجارية وعطلت واحدة منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وقال بيان صدر عن سنتكوم: "منذ استئناف الحصار البحري ضد إيران ، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة لمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية".

وكان الجيش الأمريكي قد رفع الحصار في 18 يونيو الماضي عن الموانئ الإيرانية، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وبعد أقل من شهر، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار البحري على إيران على خلفية انهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين بعد استهداف إيران لعدد من السفن في مضيق هرمز.

الجيش الأمريكي سنتاكوم الموانئ الإيرانية إيران حصار الموانئ الإيرانية

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