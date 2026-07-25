سان دييجو يعلن ضم إلياس عاشوري بعقد يمتد حتى 2029

أعلن نادي سان دييجو الأمريكي تعاقده رسميًا مع الدولي التونسي إلياس عاشوري، قادمًا من نادي كوبنهاجن الدنماركي، بعقد يمتد حتى يونيو 2029، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق قبل استكمال منافسات الموسم الجديد.

ورحب النادي بلاعبه الجديد عبر حساباته الرسمية، من خلال نشر مقطع فيديو وصور خاصة بتقديمه، مؤكدًا أن عاشوري سينضم إلى قائمة الفريق فور الانتهاء من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، على أن يتم تقديمه للجماهير في ملعب النادي قبل مواجهة دالاس ضمن منافسات الدوري.

أعرب المدير الرياضي للنادي، تايلر هيبس، عن سعادته بإتمام الصفقة، مؤكدًا أن إلياس عاشوري يمتلك خبرات كبيرة اكتسبها من مشاركاته في البطولات الأوروبية وعلى المستوى الدولي مع منتخب تونس، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق بفضل سرعته وقدراته الهجومية وخبراته المتنوعة.

قضى عاشوري ثلاثة مواسم ناجحة مع كوبنهاجن، شارك خلالها في 116 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 26 هدفًا، كما ساهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس خلال موسم 2024-2025، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في مركز الجناح.

وُلد إلياس عاشوري في مدينة سان دوني بجزيرة لا ريونيون الفرنسية، وبدأ مشواره الكروي داخل أكاديميات أولمبيك ليون وسانت إتيان، قبل الانتقال إلى البرتغال لاستكمال مراحل تطوره مع فيتوريا جيماريش.

وفي عام 2021 انضم إلى فريق الشباب في إستوريل، قبل أن يخرج معارًا إلى تروفينسي، ثم انتقل بشكل نهائي إلى فيبورج الدنماركي عام 2022، حيث تألق بصورة لافتة، لينجح بعد ذلك في الانتقال إلى كوبنهاجن في صيف 2023.

شارك عاشوري مؤخرًا مع منتخب تونس في ثلاث مباريات خلال كأس العالم 2026، وهي البطولة التي شهدت خروج المنتخب التونسي بنتائج مخيبة للآمال.

وعلى الصعيد الدولي، خاض اللاعب 33 مباراة بقميص منتخب تونس الأول، سجل خلالها أربعة أهداف، ويأمل في مواصلة تألقه مع ناديه الجديد، بما يعزز فرصه في الحفاظ على مكانه ضمن صفوف منتخب بلاده خلال الاستحقاقات المقبلة



