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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الفجر مكتوب.. أفضل الأدعية المستحبة بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء الفجر مكتوب
دعاء الفجر مكتوب
أحمد سعيد

يُعد دعاء الفجر من أكثر الأدعية التي يحرص المسلمون على ترديدها مع بداية يوم جديد من أجل كسب بركة الوقت وسعة الرزق وتيسير الأمور، ويبحث كثيرون عن أفضل دعاء الفجر مكتوب، وأدعية بعد صلاة الفجر، لما لهذا الوقت من فضل عظيم، فهو من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن وفي السطور التالية نعرض أدعية الفجر المستجابة.

دعاء الفجر مكتوب لبدء اليوم بالبركة

نعرض لكم في السطور التالية مجموعة من الأدعية الجامعة التي يدعو بها المسلم طالبًا من الله الخير والبركة والهداية والعافية ومنها دعاء الفجر مكتوب وهي:

اللهم سخر لي وسخر لي من هم أقوى مني ودوني تسخير العبيد لأسيادهم.
ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يا فعّال لما تريد، أسألك بعزك الذي لايرام وبملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك أن تكفيني شر الهموم. يامغيث أغثني يامغيث أغثني “ثلاث مرات.

اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجز ولا إلى الناس فأضيع. اللهم أغنني بالإفتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم حنن علي عبادك واحباءك واغنني عن شرارهم ياأرحم الراحمين ياودود يا فعّال لما تريد.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجزعن التدبير، ولا لأحد من خلقك فاجزع وتداركني بلطفك، يامن لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني أسألك العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

أفضل دعاء بعد صلاة الفجر للرزق وتيسير الأمور

أدعية مأثورة ومستحبة يسأل بها المسلم ربه سعة الرزق، والتوفيق، وقضاء الحوائج، والبركة في يومه.

  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • اللهم ارزقني من واسع فضلك، وبارك لي في مالي وأهلي وعملي.
  • رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.
  • اللهم افتح لي أبواب رزقك ورحمتك وبركاتك.

أذكار الصباح بعد صلاة الفجر

١- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (من قالَ حينَ يصبحُ اللَّهمَّ ما أصبحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِكَ فمنكَ وحدَكَ لا شريكَ لكَ فلكَ الحمدُ ولكَ الشُّكرُ فقد أدَّى شكرَ يومِهِ ومن قالَ مثلَ ذلكَ حينَ يمسي فقد أدَّى شكرَ ليلتِهِ).

٢- (اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: أنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ).

٣- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (مَن قال: بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ، ثلاثُ مراتٍ، لم تصبْه فجأةُ بلاءٍ حتى يُصبحَ، ومَن قالها حينَ يُصبحُ ثلاثَ مراتٍ لم تُصبْه فجأةُ بلاءٍ حتى يُمسي).

٤- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (مَن قالَ حينَ يصبحُ وحينَ يُمسي: سبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ مائةَ مرَّةٍ، لم يأتِ أحدٌ يومَ القيامةِ بأفضلَ ممَّا جاءَ بِهِ، إلَّا أحدٌ قالَ مثلَ ما قالَ، أو زادَ علَيهِ).

٥- سيّد الاستغفار، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (سَيِّدُ الِاسْتِغْفارِ أنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، قالَ: ومَن قالَها مِنَ النَّهارِ مُوقِنًا بها، فَماتَ مِن يَومِهِ قَبْلَ أنْ يُمْسِيَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ، ومَن قالَها مِنَ اللَّيْلِ وهو مُوقِنٌ بها، فَماتَ قَبْلَ أنْ يُصْبِحَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ).

٦- رُوي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (لم يكن رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- يدعُ هؤلاءِ الدعواتِ حين يُمسي وحين يُصبحُ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي).

٧- (اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ).

٨- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر لما سأله عن دعاء يدعوه في الصباح والمساء: (قل: اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ).

٩- قال النبي لفاطمة - رضي الله عنها-: (ما يمنعُكِ أن تسمَعي ما أوصيكِ بِهِ أن تقولي إذا أصبَحتِ وإذا أمسَيتِ يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ).


آداب الدعاء المستجاب

وفي إطار توضح أهم آداب بداية الدعاء المستجاب، قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء أمر محبوب شرعًا وأن الله تعالى وعد عباده الإجابة في قوله تعالى «ادعوني أستجب لكم»، وقوله: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان».

وحدد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ، عددا من آداب الدعاء المستجاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأمة آداب الدعاء ومنها:

  1. البدء بحمد الله والثناء عليه
  2. الصلاة على النبي
  3. تقديم طلبات الآخرة من العفو والعافية وحسن الخاتمة ورضا الله قبل طلب أمور الدنيا
  4. إظهار الافتقار والاضطرار والبكاء بين يدي الله
  5. أن يكون الدعاء مع التسليم التام لمراد الله سبحانه وتعالى
  6. ألا يتشبث العبد بتحقيق أمر بعينه لأن الله أعلم بمصلحة عباده
  7. تحري أوقات استجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل
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