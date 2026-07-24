عاجل.. كليات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2026 عن موعد انطلاق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026، حيث يتم الاعلان عن انطلاق المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 مباشرة بحد أقصى 4 أيام.

وشددت وزارة التعليم العالي، على ضرورة انتظار إعلان فتح باب تقليل الاغتراب رسميًا بعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان نتائجها، مؤكدة أن جميع الإجراءات والمواعيد سيتم الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة.

وفي إطار الاستعداد لأعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تأجيل الحجز إلى الأيام الأخيرة.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات متاح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للجدول الزمني المُعلن، مشيرًا إلى أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة واختيار موعد أداء الاختبار في الوقت المناسب، بما يضمن سهولة الإجراءات وعدم التعرض لضغط الأيام الأخيرة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الأولى 2026

ويستعرض موقع صدى البلد، الكليات المتاحة خلال المرحلة الأولى عادةً الكليات التي تستوعب أصحاب المجاميع الأعلى، مع اختلافها من شعبة إلى أخرى، وتشمل أبرز الكليات:

الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم

كليات الطب البشري.

كليات طب الأسنان.

كليات الصيدلة.

كليات العلاج الطبيعي.

كليات الطب البيطري.

كليات العلوم.

كليات التمريض.

الكليات المتاحة لطلاب أدبي

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

كليات الإعلام.

كليات الألسن.

كليات الآثار

كليات الآداب.

كليات التجارة.

كليات الحقوق.

كليات التربية.

كليات السياحة والفنادق.

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة

كليات الهندسة.

كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كليات التخطيط العمراني.

كليات العلوم.

كليات الفنون التطبيقية.