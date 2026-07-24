ترامب : شي وبوتين تعهدا بعدم بيع أسلحة لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغاه بأن بلديهما لن يقدما أو يبيعا أسلحة لإيران تحت أي ظرف.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "سوشيال تروث"، اليوم /الجمعة/، أن تعهد الرئيس الصيني خلال لقائهما الأخير في بكين يشمل أيضًا الشركات الصينية، مؤكدًا أنه يثق في التزام شي بهذا التعهد نظرًا للعلاقات بينهما، مضيفًا أنه "يقدم له في المقابل خدمات كبيرة".

كما قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم استمرار الحرب في أوكرانيا، أكد له أنه لن يبيع أسلحة لإيران، مشيرًا إلى أن العلاقة مع بوتين لا تزال قائمة كما هي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح ترامب أن بوتين يدرك أن الولايات المتحدة لا تبيع أسلحة لأوكرانيا، وإنما لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تشتريها بالسعر الكامل، مشيرًا إلى أنه لا يعلم كيفية توزيع هذه الأسلحة بعد تسليمها.

واعتبر ترامب أن الصين وروسيا، وهما من الدول التي كثيرًا ما يتم الحديث عن دورهما فيما يتعلق بإيران، "لا تشاركان" في تقديم دعم عسكري لطهران، مضيفًا أن قيامهما بذلك سيكون "سيئًا جدًا لهما" ولن يكون في مصلحتهما.