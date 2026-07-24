شقيقة الشاب الغارق تستغيث : أخويا بقاله يومين في نيل التبين ومش عارفين نطلعه

قالت شقيقة شاب مفقود في مياه نهر النيل بمنطقة التبين: "أخويا بقاله يومين ومش عارفين نطلعه، غرق في نيل التبين"، مطالبة بسرعة تدخل فرق الإنقاذ للبحث عنه وانتشاله.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي استغاثات أسرة الشاب، وسط حالة من الحزن والقلق بين الأهالي، الذين طالبوا بتكثيف جهود البحث في موقع الحادث بالقرب من كوبري المرازيق.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للتعامل مع البلاغ، فيما تنتظر أسرة الشاب العثور عليه ومعرفة ملابسات الواقعة.

وكانت أثارت واقعة متداولة بمنطقة التبين في حلوان حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر تجمع عدد من الأهالي بالقرب من كوبري المرازيق، مع أنباء عن وجود شاب مفقود في مياه النيل منذ يومين.

وأظهرت المقاطع حالة من الانهيار الشديد لوالدة الشاب، التي كانت تستغيث لإنقاذ نجلها وسط محاولات من المحيطين بها لتهدئتها ومنعها من إلقاء نفسها في النيل.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل الجهات المختصة وفرق الإنقاذ النهري للتعامل مع البلاغ.