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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتهام شاب مصري بقتل محامٍ جنائي بارز في اليونان بعد اعترافه بالجريمة

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية
فرناس حفظي

وجّهت السلطات اليونانية اتهامات إلى شاب مصري يبلغ من العمر 28 عامًا، يقيم في اليونان، بقتل المحامي الجنائي المعروف ستافروس جورجيو، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الجريمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة، بالإضافة إلى الدخول غير القانوني إلى البلاد. 

ومن المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة، بعدما مُنح مهلة حتى يوم الاثنين للإدلاء بأقواله، وذلك عقب مثوله أمام وكيل النيابة المختص.

وأفادت السلطات بأن المتهم لديه سوابق جنائية، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت في بدايتها عدم تعاونه مع المحققين، إلا أن تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب بصمات الأصابع التي رُفعت من مسرح الجريمة، ساعدت في تحديد هويته قبل أن يعترف بتنفيذ الجريمة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية، كونستانتيا ديموجليدو، إن القبض على المشتبه به تم خلال المهلة القانونية لحالة التلبس، موضحة أن المحققين تمكنوا من تتبع تحركات الضحية وشخص آخر ظهر في تسجيلات المراقبة، قبل أن تؤكد البصمات وجود المتهم داخل مكتب المحامي.

وأضافت أن المعاينة الأولية لموقع الحادث لم تكشف عن أي آثار لاقتحام المكتب أو كسر بابه، وهو ما يرجح أن الضحية فتح الباب بنفسه لمنفذ الجريمة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن المحامي عُثر عليه داخل مكتبه غارقًا في دمائه، وقد تعرض لاعتداء عنيف أدى إلى وفاته قبل نحو 24 ساعة من اكتشاف الجثمان. وتشير التحقيقات إلى أن الجاني انهال عليه بالضرب مستخدمًا اللكمات والركلات، خاصة في الرأس والوجه، قبل أن يستولي على جهاز حاسوب محمول ويفر من المكان.

وكانت ابنتا الضحية التوأم أول من اكتشف الجثمان بعد تعذر التواصل مع والدهما لساعات، حيث توجهتا إلى مكتبه وأبلغتا الشرطة فور العثور عليه.

ويُعد ستافروس جورجيو من أبرز المحامين الجنائيين في اليونان، وقد أثارت الجريمة صدمة واسعة داخل الأوساط القانونية والإعلامية في البلاد.

السلطات اليونانية اليونان ستافروس جورجيو المحامي الجنائي المعروف سوابق جنائية المتحدثة باسم الشرطة اليونانية الشرطة اليونانية

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