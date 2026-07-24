قوافل الأوقاف الدعوية تجوب المناطق المستهدفة بالسويس وبورسعيد

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو ٢٠٢٦م، قوافل دعوية موسعة إلى عدد من المساجد بالمناطق المستهدفة بمديريتي أوقاف السويس وبورسعيد، بمشاركة نخبة من أئمة الديوان العام.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور أحمد أبو طالب، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور أيمن خضر، مدير مديرية أوقاف السويس، وفي إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، وتكثيف جهودها في بناء الوعي، وتعزيز حضور الخطاب الديني الوسطي المستنير.

قوافل الأوقاف: الحفاظ على المياه والموارد العامة مسئولية دينية ووطنية

وشهد فعاليات القوافل الشيخ هاني فاضل - مدير الدعوة بمديرية أوقاف السويس، والشيخ أبو المعاطي السيد - مدير الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد.

وتأتي هذه القوافل في سياق جهود الوزارة المستمرة لترسيخ الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الإرهاب والتطرف بكافة صوره، والتصدي لمختلف مظاهر الانحراف الفكري، بما في ذلك التطرف اللاديني وما يترتب عليه من تراجع في منظومة القيم والأخلاق.

كما تستهدف الإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية بناءً متوازنًا يجمع بين الانتماء الديني والوطني، وتعزيز دور المسجد في تشكيل الوعي الرشيد، وترسيخ مكانة العلم والبحث والاكتشاف والابتكار والإبداع، وتنمية ثقافة المعرفة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء الوطن وصناعة الحضارة.

وتناولت خطبة الجمعة، التي جاءت بعنوان «الماء حياة ونماء»، عِظَم نعمة الماء باعتبارها أصل الحياة، وضرورة شكر الله - عز وجل - عليها، والمحافظة على المصادر المائية، والتحذير من الإسراف فيها أو العبث بها، وترسيخ الوعي بأن صون المياه والموارد العامة أمانة ومسئولية دينية ووطنية، وأن تحقيق الأمن المائي المستدام يتطلب وعيًا مجتمعيًّا وسلوكًا رشيدًا.

وجاءت الخطبة الثانية بعنوان «الموارد ليست ملكًا خاصًّا»، مؤكدةً أن الموارد العامة حق مشترك، وأن المحافظة عليها واجب على الجميع، ومحذرةً من الاعتداء عليها أو تبديدها أو إساءة استخدامها، مع بيان أهمية حسن الانتفاع بها وصونها؛ حفاظًا على مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.

وشملت القوافل ١٧ مسجدًا بمديرية أوقاف السويس، و١٦ مسجدًا بمديرية أوقاف بورسعيد، بإجمالي ٣٣ مسجدًا، بمشاركة ٣٣ إمامًا من الديوان العام؛ بما يعزز وصول الرسالة الدعوية الوسطية المستنيرة إلى مختلف شرائح المجتمع، ويسهم في ترسيخ الوعي الديني والوطني، وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وتواصل وزارة الأوقاف تسيير قوافلها الدعوية بمختلف المحافظات؛ تأكيدًا لدور المسجد في بناء الإنسان وصناعة الوعي، وترسيخ صحيح الدين، وتعزيز القيم والأخلاق، والإسهام في بناء شخصية وطنية واعية قادرة على المشاركة الإيجابية في نهضة الوطن وصناعة مستقبله.