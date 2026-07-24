رغم التحذيرات بعد نزول البحر .. البحث عن غريقين بشاطئ بورسعيد وسط ارتفاع الأمواج وشدة التيارات

تكثف إدارة الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بمحافظة بورسعيد جهودها للبحث عن شابين مفقودين داخل مياه البحر المتوسط، بعد نزولهما للسباحة وعدم خروجهما مرة أخرى، وسط ظروف بحرية صعبة وارتفاع كبير في الأمواج وشدة التيارات.

البحث عن غريقين بشاطئ بورسعيد وسط ارتفاع الأمواج وشدة التيارات

وشهد شاطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا في الأمواج وشدة في التيارات المائية والهوائية، وحذرت إدارة الشاطئ المصطافين من السباحة حفاظًا على سلامتهم، كما رفعت الرايات الحمراء على أبراج الإنقاذ، وجرى إخلاء مياه البحر من المصطافين مع استمرار حالة عدم الاستقرار.

وبدأت الواقعة باختفاء الشاب أحمد سليمان، من القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، داخل مياه البحر، وعلى الفور بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه وتمشيط المنطقة، قبل أن تتلقى الجهات المعنية بلاغًا آخر باختفاء شاب ثانٍ منذ أكثر من 4 ساعات داخل مياه البحر أثناء السباحة بشاطئ غرب بورسعيد.

ودفعت الحماية المدنية برجال الإنقاذ النهري للمشاركة في عمليات البحث عن الشابين، وتواصل الفرق تمشيط مياه البحر والمناطق المحيطة بموقعي اختفائهما، وسط صعوبة عمليات البحث بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات.

وتواجدت أسرتا الشابين على شاطئ بورسعيد منذ ساعات، في انتظار العثور عليهما، فيما استمرت جهود فرق الإنقاذ دون توقف، بالتزامن مع التحذيرات المشددة للمواطنين بعدم النزول إلى مياه البحر في ظل حالة البحر غير المستقرة.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري عمليات البحث والتمشيط على امتداد المناطق التي شهدت اختفاء الشابين، أملًا في العثور عليهما، مع استمرار حالة الاستنفار على شاطئ بورسعيد ومتابعة البلاغات الواردة إلى الجهات المختصة.