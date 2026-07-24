محافظ بورسعيد: استمرار حملات مكافحة الناموس والحشرات الطائرة بالمراكز والقرى

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تنفيذ حملات الرش الضبابي بمختلف أحياء المحافظة وفق خطة دورية تستهدف الحد من انتشار الحشرات، خاصة خلال فصل الصيف.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمواصلة تنفيذ حملات مكافحة الناموس والحشرات الطائرة، والارتقاء بمنظومة الصحة العامة وتحسين البيئة

محافظ بورسعيد.. استمرار حملات مكافحة الناموس والحشرات الطائرة بعدد من المناطق

وشهدت الحملة تنفيذ أعمال الرش الضبابي بعدد من المناطق والشوارع بمختلف الأحياء باستخدام المعدات المخصصة والمواد المعتمدة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة في أعمال المكافحة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية تنفيذ حملات الرش بشكل دوري لتغطية مختلف المناطق مع تكثيف الجهود والاستجابة لشكاوى المواطنين وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار الحشرات وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.