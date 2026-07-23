محافظ بورسعيد يوزع كوبونات مواد غذائية على عمال النظافة | صور

في لفتة إنسانية تعكس تقديره لجهود العاملين المخلصين، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بعدد من عمال النظافة، وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة اليوم بعدد من شوارع المحافظة، حيث حرص على مصافحتهم والاستماع إليهم، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقومون به في الحفاظ على نظافة المدينة وتحقيق المظهر الحضاري الذي تتميز به بورسعيد.

وخلال اللقاء، قام محافظ بورسعيد بتوزيع كوبونات مواد غذائية على عمال النظافة، تقديرًا لجهودهم المخلصة، وحرصًا على دعمهم وتحفيزهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الرعاية للعاملين الذين يؤدون واجبهم بإخلاص وتفانٍ.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يشيد بدور عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة: أنتم شركاء النجاح ورسالة تقدير لكم واجبة

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون بما يقدمه عمال النظافة من جهود يومية متواصلة، مؤكدًا أنهم يمثلون أحد أهم عناصر نجاح منظومة النظافة بالمحافظة، وأن ما تشهده بورسعيد من مستوى حضاري ونظافة بالشوارع هو ثمرة عملهم الجاد وإخلاصهم في أداء مهامهم

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع عمال النظافة، مؤكدًا أن ما يقدمونه من عمل يستحق كل الاحترام والتقدير، داعيًا إياهم إلى مواصلة بذل الجهد والحفاظ على المستوى المتميز الذي وصلت إليه المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ورضا المواطنين.