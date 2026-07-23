تحول أمريكي مفاجئ.. البيت الأبيض: التطبيع بين السعودية وإسرائيل شرط تنفيذ الصفقة النووية

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الاتفاق النووي الموقع بالفعل مع السعودية "سيتوقف" ما لم تقم المملكة بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة في الماضي والتي ضغط فيها على دول أخرى، بما في ذلك السعودية، للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

لكنها لم تقدم تفسيراً كاملاً لسبب عدم توضيح شرط ترامب الجديد بشأن الاتفاق النووي قبل توقيع الاتفاق يوم الأربعاء.

وقالت: "الرئيس هو دائماً صاحب القرار النهائي، كما تعلمون. وهذا شيء ذكره في مناسبات عديدة".

ونفت أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب هذا الشرط الجديد.

وقالت: "ليس على حد علمي، لا وكما قلت لكم، هذه فكرة كانت تراود الرئيس ترامب منذ فترة طويلة".

وأضافت ليفيت أن ترامب سيواصل المحادثات مع القادة السعوديين بشأن التطبيع، لكن الرئيس لم يتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - الذي صرح بوضوح أنه لن يطبع العلاقات مع إسرائيل ما لم يكن هناك مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية - منذ أن كشف ترامب عن الشرط الجديد.

وقال ليفيت: "أصدر الرئيس هذا البيان قبل ساعات قليلة. لا أعتقد أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد محمد بن سلمان خلال الساعات التي تلت ذلك. ومع ذلك، فقد أثار هذا الأمر في محادثات سابقة، كما ذكره مراراً وتكراراً في الماضي".