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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن أخطر تهديد لإيران : أدرس ضربة غير مسبوقة.. وإسرائيل ستشارك بشرط

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
القسم الخارجي

أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدرس بجدية استئناف الحرب الشاملة على إيران، بما في ذلك شنّ ضربات أوسع نطاقًا من تلك التي شُنّت من قبل". 

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا في هذا الشأن، مضيفا أن "إسرائيل ستنضم خلال دقيقتين إذا طلبتُ منها ذلك"، لكنه استدرك قائلًا: "لسنا بحاجة إلى أي طرف" لتنفيذ عملية جديدة ضد إيران.

وفي نفس السياق أوضح مسؤولان أمريكيان آخران أنه لم يُتخذ أي قرار ولم تُصدر أي أوامر جديدة للجيش.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد الرئيس ترامب، أن الولايات المتحدة ستحمّل إيران المسؤولية إذا نفذ الحوثيون أي هجمات جديدة على السفن، متوعداً إيران والحوثيين بـ"عقاب عسكري كبير".

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة شنت قبل عام هجوماً قوياً للغاية على الحوثيين بسبب استهدافهم السفن وتعطيلهم حركة التجارة.

وأضاف أن "الحوثيين تصرفوا بمسؤولية كبيرة منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال الصراع مع إيران، إلا أنهم بدأوا من جديد"، متهمًا الحركة بإطلاق النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية.

أخطر تهديد لإيران ترامب الرئيس الأمريكي الحرب الشاملة على إيران

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