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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة مؤثرة من كريم أديمي بعد انتقاله إلى برشلونة

كريم أديمي
كريم أديمي
إسلام مقلد

وجّه النجم الألماني كريم أديمي رسالة وداع مؤثرة إلى نادي بوروسيا دورتموند وجماهيره، بعد ساعات من إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن برشلونة، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح الألماني بعقد يمتد حتى يونيو 2031، ليبدأ اللاعب فصلًا جديدًا في مسيرته داخل صفوف الفريق الكتالوني.

توقيع العقود وتقديمه رسميًا 

وعقب توقيع العقود وتقديمه رسميًا بقميص برشلونة، نشر أديمي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز محطاته مع بوروسيا دورتموند.

وقال اللاعب في رسالته: "أربع سنوات لن أنساها أبدًا.. شكرًا لزملائي في الفريق، وللنادي، وللجماهير على المشاعر والذكريات الجميلة والدعم.. الأسود والأصفر إلى الأبد".

رحلة استمرت أربعة مواسم مع بوروسيا دورتموند

وأنهى أديمي بذلك رحلة استمرت أربعة مواسم مع بوروسيا دورتموند، خاض خلالها 146 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 36 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وسيحمل انتقال أديمي إلى برشلونة بُعدًا خاصًا، بعدما يجدد العمل مع مواطنه هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، والذي كان أول من منحه فرصة تمثيل منتخب ألمانيا على المستوى الدولي عندما تولى تدريب "المانشافت".

كريم أديمي نادي بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند برشلونة

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