إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل

أصدرت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، يوم الخميس حظراً شاملاً على إشعال النا خارج المنازل حتى نهاية أغسطس، وذلك في ظل تزايد حرائق الغابات خلال موسم الجفاف.

يدخل الحظر، الذي وقعه رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إيال كاسبي، حيز التنفيذ اليوم ويستمر حتى منتصف ليل 31 أغسطس، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

ويُسمح للإسرائيليين بإشعال النيران في شوايات الشواء وغيرها من الأواني "المخصصة لإعداد الطعام أو تسخينه"، وفقاً لما ذكرته الإدارة.

كما يسمح القرار بإشعال النيران في المناطق المفتوحة التي وافقت عليها الحكومة المحلية أو سلطة الطبيعة والمتنزهات أو إدارة الإطفاء والإنقاذ لهذا الغرض.

يأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف في دولة الاحتلال من انعكاس التصعيد الأمريكي الإيراني على تل أبيب، ومن المحتمل أن تشن طهران هجمات صاروخية ضد إسرائيل.